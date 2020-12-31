МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Зимой для лучшей защиты от коронавируса лучше всего надевать теплые перчатки поверх защитных. Об этом лайфхаке сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрея Тяжельникова.

Он отмечает, что трикотажные и шерстяные перчатки, которые мы носим зимой, являются крайне неэффективным средством в плане защиты от вируса.

"У них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты, — объяснил Тяжельников. — Кроме того, после использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова". Поэтому лучше всего надевать сначала латексные или нитриловые перчатки, а сверху — зимние. В транспорте и других общественных местах "верхние" перчатки можно снять и остаться в защитных.