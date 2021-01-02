МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech собираются раньше запланированного предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, сообщает профильное издание Stat. ВОЗ внесла вакцину Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых

Отмечается, что компании планируют к 1 марта начать предлагать вакцину добровольцам, прошедшим клинические испытания и получившим плацебо, это на несколько месяцев раньше, чем было запланировано изначально.

Десятого декабря 2020 года был опубликован полный отчет с результатами клинических испытаний вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer показал ее эффективность на уровне 95% у испытуемых от 16 лет и старше. В исследованиях приняли участие более 43,5 тысячи человек, половина из которых были привиты вакциной, другая половина получила плацебо.