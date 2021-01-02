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В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от COVID
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Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает общественная... ПРАЙМ, 02.01.2021
финляндия, covid-19, вакцина, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря минувшего года рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.
Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину — ред.), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", — заявила Кауконен.
Согласно YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.