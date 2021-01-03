МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной "Болезни X". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CNN. В израильских семенах томатов выявлен опасный вирус

По словам доктора, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием. Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы.

На данный момент существование "Болезни X" является лишь гипотезой, однако в ВОЗ считают, что в случае, если опасения подтвердятся, то новое заболевание принесет разрушительные последствия. Жан-Жак Муембе-Тамфум пояснил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов: многие смертельные заболевания таятся в тропических лесах Африки. Новые патогены, которые передаются от животных к человеку, такие, как коронавирус, обязательно появятся, подчеркнул профессор.