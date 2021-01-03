МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 24 150, увеличившись до 3 236 787, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 150 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 613 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 236 787 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,8%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3851, Санкт-Петербурге — 3738, Подмосковье — 1539. В Москве откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан

"Распределение по субъектам: 1 Москва — 3851, 2 Санкт-Петербург — 3738, 3 Московская область — 1539", — говорится в сообщении.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ — 0,1%, 3. Еврейская автономная область — 0,4%", — говорится в сообщении.

Согласно оперативным данным, в Чукотском автономном округе за сутки новых случаев не зарегистрировано, на Алтае — шесть.

В РФ за сутки выписаны 19 847 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 618 882.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 847 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 618 882", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 6114, Подмосковье — 1423, в Санкт-Петербурге — 906.

За сутки в РФ подтверждены 504 смерти с COVID-19, за все время — 58 506.

В частности, в Санкт-Петербурге — 80, в Москве — 77, в Ростовской области — 25.