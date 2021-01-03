МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Система здравоохранения Соединенных Штатов находится под ударом: в случае дальнейшего роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в стране случится коллапс. Об этом со ссылкой на главврача Медицинского центра Университета Южной Калифорнии в округе Лос-Анджелес Брэда Спеллберга передает CNN. Врачи назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

"Речь идет о полном коллапсе системы здравоохранения, если нас ждет еще один всплеск. Мы не можем остановить это из больниц, мы можем только отреагировать. Только общественность может остановить распространение этого вируса, подчиняясь уже озвученным рекомендациям", — прогнозирует врач.

Эксперт отмечает, что уже в настоящее время больницы США еле справляются со все растущим числом пациентов.

США является страной с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. По данным на 2 января 2021 года, в Соединенных Штатах выявлено свыше 20 миллионов случаев коронавируса. Умерли почти 350 тысяч американцев. Одновременно в медицинских учреждениях во всех штатах находились свыше 123 тысяч человек.