МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко призвал украинские власти "прекратить врать" о том, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" невозможно зарегистрировать на Украине. Об этом сообщило издание "Комсомольская правда". В МИД Украины объяснили причину отказа от вакцины "Спутник V"

Врач напомнил, что ещё в феврале прошлого года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации препаратов в связи с пандемией. Он пояснил, что полная процедура регистрации занимает от двух до пяти лет, а после начинается четвёртая фаза длительностью в 12 лет.

Кравченко перечислил все восемь вакцин от коронавируса, зарегистрированных по экстренной процедуре, и отметил в своём Facebook, что "ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме, в соответствии с опубликованным дизайном исследований согласно данным clinicaltrials.gov".

Напомним, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" ранее подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Однако украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.