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В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников
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Власти Санкт-Петербурга предупредили горожан о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом после праздников, передает издание "Фонтанка". Во время праздников число... ПРАЙМ, 04.01.2021
санкт-петербург, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга предупредили горожан о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом после праздников, передает издание "Фонтанка".
Во время праздников число госпитализаций заболевших коронавирусом в Петербурге сократилось на 30%, сообщил "Фонтанке" вице-губернатор Евгений Елин.
«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — добавил Елин.
Чиновник призвал горожан соблюдать ограничительные меры, держать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.
«Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — заключил вице-губернатор.