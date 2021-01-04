МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга предупредили горожан о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом после праздников, передает издание "Фонтанка". В Петербурге осталось менее четырех процентов свободных коек

Во время праздников число госпитализаций заболевших коронавирусом в Петербурге сократилось на 30%, сообщил "Фонтанке" вице-губернатор Евгений Елин.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — добавил Елин.

Чиновник призвал горожан соблюдать ограничительные меры, держать социальную дистанцию и по возможности оставаться дома.

«Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — заключил вице-губернатор.