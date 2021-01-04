МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 23 351, до 3 260 138, темп прироста составил 0,7%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 351 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 616 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге — 3657, Москва, где ранее обычно выявляли больше всего случаев коронавируса, оказалась на втором месте — 3591 случай.

"Распределение по субъектам 1. Санкт-Петербург 3657, 2. Москва 3591, 3. Московская область 1250", — сообщили журналистам в оперштабе. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

Наименьшее число новых случаев выявлено в Костромской области — 15, на Алтае — 12, в Ненецком автономном округе — 3.

За сутки в России подтверждены 482 смерти пациентов с COVID-19, за все время — 58 988, в частности, в Санкт-Петербурге — 79, Москве — 74, Нижегородской области — 17, следует из данных оперштаба.

"За последние сутки подтверждено 482 смерти… За весь период по России умерло 58 988 человек", — говорится в сообщении.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Алтай — 0,09%, 3. Костромская область — 0,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 21 154 человека после COVID-19, за все время — 2 640 036. В частности, в Москве — 6401 человек, в Санкт-Петербурге — 1626, в Подмосковье — 1428.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков говорил РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик ещё не пройден. По словам эксперта, рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.