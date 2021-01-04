ХЕЛЬСИНКИ, 4 янв — ПРАЙМ. Лекарственный департамент Эстонии в понедельник обнародовал данные о побочных эффектах после первых дней вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, они были незначительными и прошли через несколько дней. В Финляндии зафиксировали первую побочную реакцию на вакцину от COVID

"Вакцинация началась 27 декабря. По данным на воскресенье, от коронавируса провакцинировали 2535 человек. За этот период департамент получил восемь жалоб на побочные эффекты после вакцинации. Они были незначительными и прошли через несколько дней", — говорится в сообщении департамента.

По данным департамента, получившие вакцину люди жаловались на боль в месте укола, головную боль, мышечные боли, температуру (менее 38 градусов), озноб, слабость и утомляемость.

Департамент отмечает, что любые вакцины могут вызывать легкие местные реакции и общие симптомы (головную боль, жар, усталость и другие) и призывает облегчать их с помощью обезболивающих или местного холодного компресса. Обычно симптомы проходят в течение нескольких дней. В Британии сделали первую в мире прививку вакциной AstraZeneca

Первые партии вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech в конце декабря были доставлены в Таллин. Прибывшая в Эстонию партия вакцин состоит из 9750 доз, с помощью которой можно вакцинировать чуть менее 5 тысяч человек, дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно с начала января нынешнего года.

По предварительным договорам, Эстония забронировала поставку нескольких вакцин от коронавируса: Pfizer/BioNtech (603 876 доз), AstraZeneca (1,33 миллиона доз) и Jannsen Pharmaceutica NV (300 тысяч курсов вакцины). Также Эстония продолжает переговоры и с другими производителями вакцин.