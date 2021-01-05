МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. В России вакцинация от коронавируса проходит слишком выборочно и неравномерно. Наибольшая часть вакцин идет на прививание жителей Москвы, в то время как в регионы отправляют лишь несколько сотен доз. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов, сообщает URA.RU со ссылкой на Life.

По его словам, для того, чтобы справиться с коронавирусом, необходимо равномерно распределить дозы по регионам и одновременно вакцинировать как можно больше людей.

"Чего мы этим добьёмся? В регионах это всё будет бушевать, а большинство москвичей мы уже привьём, и после этого нужные дозы вакцин пойдут в регионы. При сохранении авиасообщения у москвичей уже начнёт падать иммунитет, а до регионов вакцинация в необходимом объёме ещё может не дойти", — заявил врач. Он объяснил, что уже через три месяца после прививки уровень антител в организме начинает падать, и люди, прилетающие в Москву из регионов, станут новыми разносчиками вируса. Именно поэтому вакцинировать всех необходимо одновременно.

Антон Ершов также отметил, что в разработке стратегии вакцинации от коронавируса России необходимо взять пример с Евросоюза, где людей прививают более массово. В России сейчас не у всех есть возможность получить прививку, сказал эксперт.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко высказал мнение, что вакцинацию от коронавируса никогда не нужно проходить тем, кто однажды перенес заболевание. По его мнению, в этом случае иммунитет сохраняется навсегда.