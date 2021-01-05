МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Восстановить поврежденные в процессе курения клетки легких человека могут помочь красные помидоры. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Свое исследование они опубликовали в журнале European Respiratory Journal. Назван напиток, полезный для профилактики COVID-19

Учеными было доказано, что помидоры действительно способны восстанавливать функцию легких. "Мы обнаружили, что этот овощ содержит в себе особые вещества, которые могут восстанавливать клетки легких, поврежденных в процессе курения", — описывает European Respiratory Journal исследование врачей.

Помимо этого, восстановить легкие можно при регулярном употреблении яблок. Ученые обследовали 650 человек из разных стран и сравнили результаты функционального теста легких до соблюдения диеты и через десять лет. В итоге оказалось, что у бывших курильщиков, увеличивших употребление помидоров и яблок, легкие восстанавливались быстрее.

В настоящее время ученые пытаются выявить питательные вещества, которые играют роль в исцелении повреждений, вызванных никотином и смолами. Если эти исследования увенчаются успехом, то будет заложена основа новой реабилитационной терапии.