МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 24 246 до 3 284 384, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 864 (11,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 284 384 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4842, Санкт-Петербурге — 3649, Подмосковье — 1131.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4842, 2. Санкт-Петербург — 3649, 3. Московская область — 1131", — сообщает оперштаб. Стало известно о приборе, способном обнаружить COVID за десять секунд

Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Туве — 20, Еврейской автономной области — 17, Чукотском автономном округе — 7. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший темп (0,1%) в Тыве, говорится в сообщении.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,1%, 3. Республика Алтай 0,2%", — сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время — 59 506 человек. В частности, в Москве — 75, Санкт-Петербурге — 73, Подмосковье — 22.

"За последние сутки подтверждено 518 смертей… За весь период по России умерло 59 506 человек", — говорится в сообщении.

За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время — 59 506 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве выписаны 6752 человек, в Санкт-Петербурге — 1729, в Подмосковье — 1502.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 632 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 662 668", — говорится в сообщении.