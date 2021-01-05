МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. При занятиях активными видами спорта зимой ношение слишком теплой одежды может способствовать обморожению, а что касается медицинской маски, то ее необходимо носить только в помещении. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть в больницу после катания на лыжах или сноуборде, рассказало URA.RU со ссылкой на слова главного врача клиники "Твой доктор", терапевта Татьяны Романенко. Ученый оценил возможность формирования пожизненного иммунитета от COVID

"Если одежда слишком теплая, во время занятий спортом она способствует перегреву, а когда активность заканчивается, наступает быстрое охлаждение тела. Время нахождения на улице при занятиях спортом не должно превышать часа. Многое зависит от погоды: если за окном холоднее минус 10 градусов, есть ветер, высокая влажность, нужно быть особенно осторожным и чаще прислушиваться к себе", — объяснила врач.

Романенко добавила, что на открытом воздухе медицинская маска не нужна, но в помещении — обязательна. "На воздухе, например, на стадионе под открытым небом, маска не нужна. А в закрытом помещении — наоборот. Еще важно соблюдать социальную дистанцию, личную гигиену при прокате спортивного инвентаря. Одно из главных правил — не заниматься физической активностью, особенно в помещениях, при малейших признаках простуды", — объяснила она.

С ее мнением согласился и врач спортивной медицины Илья Мелехин. В своем комментарии URA.RU он напомнил про важность разминки. Ее стоит делать перед любой спортивной активностью для профилактики травм. "Профилактикой травматизма служит разминка. Ее нужно делать всегда. Это защитит от вывихов, растяжений", — сказал он.

Помимо этого, врач отметил, что главное правило — соотносить свои потребности с возможностями. "Если вы второй день на лыжах, не надо бежать 30 километров. Ничем хорошим это не закончится", — объяснил он.

Если обморожение все же случилось, специалисты советуют выпить горячий чай, молоко или морс в теплом помещении. Категорически нельзя растирать пострадавшие участки тела снегом или согревать кожу в горячей воде.