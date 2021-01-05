МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Российскую вакцину назвали "непроверенной"

Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

"Наша вакцина проверена, более чем. Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что это подтверждал в своих выступлениях в том числе и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.