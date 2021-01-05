МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Вакцина "Спутник V" проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Производство вакцины Sputnik V

Российскую вакцину назвали "непроверенной"

Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

"Наша вакцина проверена, более чем. Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу", — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что это подтверждал в своих выступлениях в том числе и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.