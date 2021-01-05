МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург прокомментировал заявление о недостаточной проверке "Спутника V"

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых — никаких новых нежелательных реакций не выявлено.