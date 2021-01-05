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Более миллиона россиян привились вакциной "Спутник V"
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Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи... ПРАЙМ, 05.01.2021
спутник v, covid-19, вакцинация, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", — сказал Гинцбург.
Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых — никаких новых нежелательных реакций не выявлено.