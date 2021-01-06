МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Перец, горчицу и аджику не стоит использовать как средства для восстановления вкусовых ощущений при COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий лора-врача высшей категории, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева.

"Некоторые идут по пути вышибания "клин клином". Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает", — объяснил он. Врач добавил, что эти средства только раздражают слизистую.

По мнению Зайцева, правильным решением было бы составить рацион из щадящих продуктов, чтобы дать рецепторам восстановиться. Врач советует отказаться от острых приправ. Кроме того, по его словам, помочь в восстановлении вкусовых рецепторов могут противоотечные препараты.

Врач-отоларинголог Иван Лесков, в свою очередь, отметил, что запахи и вкусы пропадают потому, что COVID поражает эпителий носа. Он добавил, что его восстановление занимает от 60 до 100 дней. При этом помогают витамины B, B1, B6, а также лекарства, содержащие пиридоксина гидрохлорид. Однако вкус, по словам Лескова, может и не вернуться. В таком случае врач советует обращаться к отоларингологу и неврологу.

Напомним, что ранее британский врач Нирмал Кумар рассказал, что после длительного заражения COVID у человека может исказиться восприятие запахов. Такие люди, к примеру, чувствуют запах гари там, где нет дыма. Помимо проблем с обонянием длительное заражение коронавирусом, по мнению ученых, вызывает депрессию, неспособность ясно мыслить, проблемы с сердцем, почками и другими органами.