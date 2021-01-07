МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Тем россиянам, которые переболели COVID-19, проходить вакцинацию нужно только тогда, когда количество тел снижается до показателей "серой зоны". Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александра Чепурнова. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

По мнению вирусолога, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения иммунитета, но у всех них есть показатель, который называется "серой зоной". Он объяснил, что "когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты".

Чепурнов также уточнил, что наличие антител в организме необходимо проверять с периодичностью в полтора месяца, так как постепенно их число сокращается. Однако он предупредил, что пока у человека высокий уровень антител, прививку от COVID-19 лучше не ставить, поскольку она может оказаться неэффективной.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов уверен, что человек, переболевший COVID-19, защищен от вируса не меньше, чем вакцинировавшийся. Он отметил, что "вакцинация — это фактически лишь имитация заражения вирусом. Если у человека есть значительный титр антител, превышающий пороговое значение в 3-4 раза, он защищен никак не меньше, чем тот, кто прошел вакцинацию. Ну, а измерять иммунитет одним лишь титром антител не стоит: ведь есть еще и клеточный иммунитет, и клетки иммунной памяти, и далеко не всегда их наличие коррелируют с титром антител. Так что окончательный ответ на это дадут только время и наблюдения за вакцинированными и достоверно переболевшими".