МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Для всех, кто планирует въехать в Великобританию, стало обязательным наличие отрицательного теста на коронавирус.
Как сообщает министерство транспорта Британии, тест на COVID-19 долженбыть сделан не ранее, чем за 72 часа до выезда из страны пребывания.
Процедура обязательна для всех, кто намерен въехать в Великобританию из-за границы любым видом транспорта.
Распоряжение относится и к иностранцам, и к гражданам Великобритании.
ПРОЦЕДУРА
Справку об отрицательном тесте на COVID-19 необходимо предъявить представителю авиакомпании до посадки в самолет: в противном случае пассажира могут снять с рейса. Позднее продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле уже в стране.
Отрицательный тест на COVID-19 не освобождает от обязанности проходить обязательную самоизоляцию в течение 10 дней для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения.
Эти "решительные действия" являются ответной мерой на изменения, наблюдаемые в передаче вируса как внутри Британии, так и по всему миру, отметил министр транспорта Грант Шэппс.
https://1prime.ru/health/20210108/832762684.html