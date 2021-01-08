МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Для всех, кто планирует въехать в Великобританию, стало обязательным наличие отрицательного теста на коронавирус.

Как сообщает министерство транспорта Британии, тест на COVID-19 долженбыть сделан не ранее, чем за 72 часа до выезда из страны пребывания.

Процедура обязательна для всех, кто намерен въехать в Великобританию из-за границы любым видом транспорта.

Распоряжение относится и к иностранцам, и к гражданам Великобритании.

ПРОЦЕДУРА

Справку об отрицательном тесте на COVID-19 необходимо предъявить представителю авиакомпании до посадки в самолет: в противном случае пассажира могут снять с рейса. Позднее продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле уже в стране.

Отрицательный тест на COVID-19 не освобождает от обязанности проходить обязательную самоизоляцию в течение 10 дней для тех, кто прибыл из стран, внесенных в список неблагополучных с эпидемиологической точки зрения.

Эти "решительные действия" являются ответной мерой на изменения, наблюдаемые в передаче вируса как внутри Британии, так и по всему миру, отметил министр транспорта Грант Шэппс.