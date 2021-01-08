МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Для того, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией в фитнес-клубе, необходимо соблюдать ряд рекомендаций, рассказал в беседе с RT врач-иммунолог Владимир Болибок. Всех прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на COVID-19

В первую очередь, нужно проверить, исполняют ли сотрудники фитнес-клуба предписанные правила по недопущению распространения COVID-19.

"Первое: если вы приходите в фитнес-клуб после перерыва, нужно убедиться в том, что у них работают рециркуляры", — отметил врач.

"Второе: нужно убедиться, что, когда вы находитесь в клубе, там регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами", — пояснил эксперт.

Как доказательство факта уборки можно считать легкий запах хлорки и других моющих средств.

Болибок особо подчеркнул, что максимальное количество посетителей в спортивных помещениях должно быть ограничено. Еще он посоветовал не пить воду из кулеров (если таковые есть в фитнес-клубе), а приносить ее с собой.

Во время занятий спортом он также советует надевать маску. Будет лучше, если маска хлопчатобумажная, но не одноразовая.

Необходимость маски эксперт объясняет тес, что при учащенном дыхании и покашливании во время занятий спортом выделяется большее количество аэрозоля, чем при спокойном дыхании.