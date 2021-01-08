МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 23 652, до 3 355 794, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 355 794 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве — 5027, Санкт-Петербурге — 3017, Подмосковье — 1226.

"Распределение по субъектам: 1 Москва 5027, 2 Санкт-Петербург 3017, 3 Московская область 1226", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области — 14, Тыве — 11, Ненецком автономном округе — 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ — 0,1%, 3. Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,4%", — говорится в сообщении.

Выписаны за сутки 21 677 человек после лечения от COVID-19, за все время — 2 731 129.

За сутки в РФ подтверждены 454 смерти с COVID-19, за все время — 60 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 454 смерти… За весь период по России умерло 60 911 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге — 55, в Подмосковье — 21.