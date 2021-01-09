МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Представитель Центра по контролю заболеваний в США (CDC) Джейсон Макдональд заявил, что в настоящее время нет доказательств тому, что в Соединенных Штатах появился свой штамм коронавируса, чье распространение привело к резкому скачку заболеваемости, пишет газета The New York Times.

Он считает, что на выяснение того, действительно ли всплеск заболеваемости на территории США объясняется появлением нового штамма вируса (и, как следствие, вспышка схожа с ситуацией в Британии, где подтвержден определенный штамм вируса), могут недели и даже месяцы.

По данным, которые есть сейчас, поясняет Макдональд, сделать такие выводы нельзя.

Представитель отмечает также, что Центру известно о распространении в США "британского" варианта SARS-CoV-2: на него приходится незначительная доля заболевших в стране.

Напомним, что американские СМИ ранее сообщали, что о возможном появлении "американского" штамма SARS-CoV-2 говорится в отчете рабочей группы Белого дома, которая занимается ситуацией с COVID-19 в стране. По мнению экспертов, которые основываются в своих выводах на всплеске новых случаев заражения коронавирусом в США осенью и зимой 2020 года — он почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, причина кроется в "новом" вирусе.

"Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к "британскому" варианту, который уже распространяется у нас", — говорится в документе. Специалисты заявляли, что "американский" штамм может быть "на 50% заразнее" обычного.