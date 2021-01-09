МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Россиянам рассказали, какие продукты питания не стоит употреблять в случае, если человек заразился новым коронавирусом. В России за сутки выявили 23 309 случаев COVID-19

Как рассказала "Российской газете" терапевт, врач-диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева, употребление ни одного из пищевых продуктов само по себе не может спровоцировать заболевание COVID-19.

"Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19", — отметила врач.

Бурляева пояснила, что для находящихся на карантине либо в самоизоляции людей российские ведомства — Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии — разработали соответствующий рацион.

Как следует из рекомендаций, в период пандемии следует ограничить потребление:

соли,

сахара,



насыщенных и трансизомеров жирных кислот.



Помимо этого, следует сократить количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, а также газированных и сокосодержащих напитков.

Помимо этого в список вредных продуктов врачи включили колбасы, сосиски, деликатесы, мясо с высоким содержанием жира, сыр с массовой долей жира более 30 процентов, чипсы, майонез и продукцию фастфуда.