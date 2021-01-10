ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, привился вакциной "Спутник V" и назвал ее в своей публикации подлинным достижением российских ученых. Стало известно, кому противопоказана вакцина от COVID-19

Он признался, что, у него были сомнения, прививаться ли на фоне того, что заявление об одобрении вакцины звучали еще до окончания последних стадий испытания. По его словам, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за ее быстрой регистрации, а не из-за состава.

"Несмотря на то, что опасения общества полностью не улеглись, а разработчики еще не обнародовали подробные данные о побочных эффектах, наблюдаемых в ходе испытаний, правительство России в настоящее время вакцинировало около миллиона своих граждан и экспортировало "Спутник V" в Белоруссию, Аргентину и другие страны, утверждая, что к настоящему времени обнаружились бы любые вредные побочные эффекты, которые не были замечены во время испытаний", — пишет автор.

Корреспондент назвал хорошими результаты испытаний вакцины, "что, похоже, можно назвать подлинным достижением российских ученых".

Журналист также отметил доступность российской вакцины для населения. "Другая причина, по которой я решил сделать прививку продуктом российской генной инженерии, была более простой: он был доступен", — указал он.

По его словам, работа российских клиник в контексте вакцинации не затруднялась очередями или логистическими сбоями, "о которых сообщалось в пунктах вакцинации в США и других странах".