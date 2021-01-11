МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру выросло за две недели на 10 млн и превысило отметку 90 млн человек. Лидерами по общему числу заражений остаются США, где выявили более 22 млн случаев инфицирования, Россия — на четвертом месте. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим, сообщает РБК. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

При этом умерли от этого заолевания более 1,932 млн зараженных.

Страны, лидирующие по числу заболевших:

США — 22,3 млн (умерли 373,6 тыс.);

Индия — 10,4 млн (умерли 150,9 тыс.);

Бразилия — 8 млн (умерли 202,6 тыс.);

Россия — 3,4 млн (умерли 61,8 тыс.);

Великобритания — 3 млн (умерли 81,5 тыс.);

Франция — 2,8 млн (умерли 67,8 тыс.);

Турция — 2,3 млн (умерли 22,8 тыс.).

Более 2 млн случаев инфицирования также выявлено в Италии и Испании.