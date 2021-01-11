Число случаев COVID-19 в мире выросло на 10 млн
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру выросло за две недели на 10 млн и превысило отметку 90 млн человек. Лидерами по общему числу заражений остаются США, где выявили более 22 млн случаев инфицирования, Россия — на четвертом месте. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который в реальном времени обновляет информацию по заболевшим, сообщает РБК.
При этом умерли от этого заолевания более 1,932 млн зараженных.
Страны, лидирующие по числу заболевших:
США — 22,3 млн (умерли 373,6 тыс.);
Индия — 10,4 млн (умерли 150,9 тыс.);
Бразилия — 8 млн (умерли 202,6 тыс.);
Россия — 3,4 млн (умерли 61,8 тыс.);
Великобритания — 3 млн (умерли 81,5 тыс.);
Франция — 2,8 млн (умерли 67,8 тыс.);
Турция — 2,3 млн (умерли 22,8 тыс.).
Более 2 млн случаев инфицирования также выявлено в Италии и Испании.
https://1prime.ru/health/20210111/832776796.html