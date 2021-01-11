МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 23 315 до 3 425 269, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 425 269 случаев. Темп прироста составляет 0,7%. Число случаев COVID-19 в мире выросло на 10 миллионов

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 315 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 805 (12,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 4646; 2. Санкт-Петербург — 3004; 3. Московская область — 1315", — сообщили в оперштабе.

Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области — 13, Чукотском автономном округе — 7, Ненецком автономном округе — 3. Эксперт назвала единственный способ победить коронавирус

За сутки в России подтверждено 436 кончин пациентов с COVID-19, общее число умерших выросло до 62 273. В частности, в Москве за сутки подтверждены 75 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 42, в Подмосковье — 19. Общее число умерших с COVID-19 в Москве достигло 12025.

"За последние сутки подтверждено 436 смертей… За весь период по России умерло 62 273 человека", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 21 786 человек после COVID-19, за все время — 2 800 675, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве выписаны 6 684 человека, в Санкт-Петербурге — 1 873, в Подмосковье — 1 423.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 786 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 800 675", — передает оперштаб.