МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В России обнаружен новый вариант коронавируса, который приобрел 18 мутаций за четыре месяца нахождения в организме пациентки с подавленным иммунитетом. Этот штамм может претендовать на звание "российского" по аналогии с "британским", сообщают "Известия". Коронавирус-мутант: добьет ли он мировую экономику

Он относится к той же группе, часть мутаций патогенов совпадает. Ранее директор Института им. Н.Ф. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса "Спутник V") Александр Гинцбург заметил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.

Впрочем, делать выводы о новом виде SARS-CoV-2 пока преждевременно: он недостаточно изучен и пока описан случай только с одним пациентом, указывают ученые.

Интересно, что две из 18 мутаций вируса идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании. Напомним, что анализ ситуации привел тогда к выбраковке миллионов животных. Причины для тревоги включали быстрое распространение вируса среди норок и обнаружение специфического набора мутаций на

функционально важных участках, некоторые из которых вызвали ускользание от иммунитета. Эти мутации сохранялись при последующей передаче коронавируса человеку.