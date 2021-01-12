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Россияне сказали, когда закончится пандемия
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Почти 50% россиян не рассчитывает на то, что пандемия коорнавируса закончится в 2021 году, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "По мнению... ПРАЙМ, 12.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Почти 50% россиян не рассчитывает на то, что пандемия коорнавируса закончится в 2021 году, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"По мнению большинства опрошенных (48%), в 2021 году пандемия коронавируса не закончится. При этом 7% респондентов уверены, что окончания пандемии можно ждать до конца зимы, а 15% ждут снижения заболеваемости уже этой весной", — говорится исследовании по итогам опроса более 3 тысяч человек в январе.
Кроме того, еще 18% жителей России отметили, что пандемия может завершиться этим летом. Еще 5% респондентов указали, что коронавирус отступит осенью этого года, а 8% опрошенных отметили следующую зиму.
На 11 января в России насчитывалось 3,425 миллиона зараженных коронавирусом с начала пандемии. Из них более 2,8 миллиона человек уже выздоровели, почти 62,3 тысячи человек скончались.