МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Меры профилактики распространения COVID-19, которые действуют в России, помогут не допустить распространения "британского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ученые нашли "российский" вариант коронавируса

"Всех прибывающих из-за рубежа обязательно обследуют на коронавирус. Благодаря этим мерам инфицированный британским штаммом пациент был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Кроме того, на данный момент полностью закрыты границы с Великобританией. Все эти мероприятия позволят разорвать эпидемическую цепочку и не допустить распространения нового штамма в нашей стране", — сказал Горелов.

Он пояснил, что поскольку "британский" штамм — это разновидность коронавирусной инфекции, то и меры профилактики остаются теми же, которые уже доказали свою эффективность — это своевременное выявление инфекции, изоляция заболевших, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и вакцинация.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили "британский" штамм коронавируса. "Британский" штамм коронавируса выявлен в России

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.