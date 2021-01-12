МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Молодежь, употребляющая электронные сигареты, зачастую переходит позже на табак. Теперь исследователи доказали, что тяга к электронным сигаретам и вейпу может в конечном итоге привести к появлению табачной зависимости. Такой вывод сделали исследователи данных PATH — популяционного лонгитюдного исследования употребления табака и его влияния на здоровье людей в Соединенных Штатах. Стало известно, как связано курение вейпа и коронавирус

Это исследование, проведенное Национальным институтом по борьбе со злоупотреблением наркотиками (NIDA) и центром FDA по табачным изделиям, включало национальную репрезентативную выборку лиц от 12 до 24 лет, которые наблюдались в период с 2013 по 2014 год. Помимо этого, в течение четырех лет лица из исследования проходили ежегодные опросы на предмет употребления табака и табачных продуктов — электронных сигарет.

В первый год 45% участников исследования рассказали, что они употребляли по крайней мере один табачный продукт в своей жизни. К четвертому году, по мере взросления участников, 62% сообщили о некоторых экспериментах с табаком. Среди тех, кто когда-либо экспериментировал с табаком, 73% пробовали сигареты и 72% пробовали электронные сигареты. Кроме того, более половины из них пробовали кальяны и сигариллы. Традиционные сигары, сигары с фильтром, бездымные продукты, трубки и нюхательный табак попробовали более 10% участников исследования.

Анализ показал, что к четвертому году 12% участников ежедневно употребляли табачные изделия и половина из них стали ежедневно курить уже по прошествии первого года наблюдений. 70% тех людей, что начали каждый день курить, использовали исключительно сигареты. Из тех, кто курил сигареты и употреблял другой табачный продукт, половина курила электронные сигареты, но каждый день.

Также в исследовании были люди, которые употребляли вейп каждый день, однако в течение наблюдательного периода перешли на ежедневное курение табака. Такие люди составили примерно одну пятую всех людей, перешедших с табачных продуктов на табак. Дальнейшее наблюдение определит, будет ли эта молодежь продолжать употреблять табак и табачные продукты, или же выберет что-то одно. Анализ также показал, что чем больше вариантов табачных продуктов пробовали участники, тем вероятнее они переходили полностью на сигареты в будущем.