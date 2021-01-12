МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В России отмечается стабилизация по заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией. России зафиксировано 22 934 новых случая COVID-19

"По динамике эпидпроцесса в целом в РФ в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию, снижение количества заболевших, суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тысяч населения", — сказала Попова.

Она добавила, что при этом ситуация по регионам остается различной. Так, в 22 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, в 61 — стабилизация ситуации, а в двух еще продолжается рост.

"Двадцать два субъекта находятся в стадии снижения, 61 — в стадии стабилизации и 2 субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, в которых продолжается рост", — сообщила глава Роспотребнадзора. Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

Попова уточнила, что под медицинским наблюдением на сегодня находится более 900 тысяч человек, то есть на одного инфицированного приходится три человека, которых берут под наблюдение.

Глава ведомства добавила, что в России отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом.

"Снижение на 16% госпитализированных пациентов мы также наблюдаем за прошедший период. И снижение средненедельного темпа прироста заболеваемости до 0,7 в январе, при том что в декабре этот показатель составлял от 1,2% до 0,9%", — сказала она в ходе заседания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также принимавший участие в заседании, призвал внимательно следить за развитием ситуации с распространением коронавируса и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам.

"Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей — все это должно быть в наличии", — сказал он.