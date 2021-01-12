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В Pfizer оценили возможность поставок вакцины в Россию
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Компания Pfizer не будет поставлять вакцину от COVID-19 в Россию по запросам частных лиц и компаний, поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений. О... ПРАЙМ, 12.01.2021
вакцинация, коронавирус, pfizer, вакцина, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Компания Pfizer не будет поставлять вакцину от COVID-19 в Россию по запросам частных лиц и компаний, поставка препарата возможна только на уровне государственных соглашений. О таком условии сообщает РБК, пославший туда запрос.
В компании пояснили, что в настоящее время для преодоления кризиса в области здравоохранения вакцину распределяют в рамках заключенных государственных соглашений о поставках. "В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech COVID-19 в ответ на частные запросы", заметили они.
Вместе с тем Pfizer рассказала, что планирует тесно сотрудничать с международными организациями и правительствами стран, "чтобы поставить вакцину так быстро, как только это возможно сделать".
К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". В США и Великобритании также начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, на территории США разрешили препарат разработки компании Moderna. Британская фармацевтическая компания AstraZeneca также объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.