МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Разработанные вакцины и ранее приобретенный иммунитет после COVID-19, скорее всего, будут работать против новых штаммов коронавируса, сообщил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин. Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

"Скорее всего, напрямую на эффективности вакцины это не скажется. Имеющиеся данные позволяют осторожно говорить о том, что тот иммунитет, который был натренирован на предыдущие варианты, останется и к этому новому варианту. При этом неважно, этот иммунитет был выработан в результате вакцинации или в результате заболевания. Мы все знаем, что есть случаи повторного заболевания, но все-таки эти случаи пока остаются редкими. Появление этого нового штамма в этом смысле ситуацию не изменят", — сказал учёный.

Он уточнил, что основная опасность нового штамма состоит в большей заразности вируса и в том, что им начнут заболевать те люди, которые еще не болели.