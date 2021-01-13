МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сообщил медицинский регулятор CDC. При въезде в Англию нужно будет иметь отрицательный тест на коронавирус

Пассажиры должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. Переболевшие коронавирусом пассажиры смогут предоставить авиакомпании документ, подтверждающий, что они выздоровели. До посадки пассажиров на рейс авиакомпании должны будут подтвердить отрицательные результаты тестов или документы о том, что пассажиры уже переболели.

"Если пассажир не предоставит документ с отрицательным результатом теста или о выздоровлении или же решит не проходить тест, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке", — говорится в сообщении на сайте CDС.

CDC 25 декабря ввели требование, согласно которому все пассажиры, прилетающие из Великобритании в США, должны будут в обязательном порядке предоставить отрицательный тест на COVID-19 в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса. "Британский" штамм коронавируса был зафиксирован в ряде американских штатов, включая Нью-Йорк и Калифорнию.