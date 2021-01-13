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США будут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19
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США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сообщил медицинский регулятор CDC. Пассажиры должны... ПРАЙМ, 13.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. США с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну авиапассажиров предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сообщил медицинский регулятор CDC.
Пассажиры должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании. Переболевшие коронавирусом пассажиры смогут предоставить авиакомпании документ, подтверждающий, что они выздоровели. До посадки пассажиров на рейс авиакомпании должны будут подтвердить отрицательные результаты тестов или документы о том, что пассажиры уже переболели.
"Если пассажир не предоставит документ с отрицательным результатом теста или о выздоровлении или же решит не проходить тест, авиакомпания должна отказать пассажиру в посадке", — говорится в сообщении на сайте CDС.
CDC 25 декабря ввели требование, согласно которому все пассажиры, прилетающие из Великобритании в США, должны будут в обязательном порядке предоставить отрицательный тест на COVID-19 в связи с обнаружением в этой стране нового штамма коронавируса. "Британский" штамм коронавируса был зафиксирован в ряде американских штатов, включая Нью-Йорк и Калифорнию.