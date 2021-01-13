МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Сбербанк показал, как будет работать приложение, которое поможет россиянам за минуту проверить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом. Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

Согласно видео, предоставленному РИА Новости "Сбером", приложение сначала предложит россиянам пройти быстрый тест, где нужно будет выбрать имеющиеся симптомы. Среди предлагаемых вариантов в текущей версии приложения — общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание или одышка. Также можно выбрать вариант "у меня нет симптомов".

Затем пользователю предлагается записать голос — для этого нужно будет прочитать фразу "Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса". Далее необходимо в течение 5 секунд записать свое дыхание, а потом нужно будет еще 5 секунд покашлять в микрофон телефона.

После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится еще несколько секунд для проверки и вынесения решения. При этом в самом приложении указывается, что вынесенное решение не является диагнозом.

В "Сбере" подчеркнули, что внешний вид приложения будет отличаться от показанного в видео, поскольку пока это только тестовая версия.

Компания сообщила во вторник, что ее лаборатория искусственного интеллекта разработала алгоритм, который в течение минуты может определить по голосу, дыханию и кашлю вероятность заболевания коронавирусом. Данный алгоритм планируется внедрить в специальное приложение, которое будет создано примерно через месяц и будет доступно в App Store и Google Play.