МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Повторное заражение COVID-19 возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. Об этом написала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова иммунолога Николая Крючкова. Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

"Повторное заражение, в том числе у людей с "хорошими", как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях", — отметил Крючков. Он выделил пять условий повторного заражения COVID-19 при наличии антител: