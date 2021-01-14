МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Повторное заражение COVID-19 возможно даже при большом содержании антител в организме после выздоровления. Об этом написала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова иммунолога Николая Крючкова.
"Повторное заражение, в том числе у людей с "хорошими", как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях", — отметил Крючков. Он выделил пять условий повторного заражения COVID-19 при наличии антител:
- если организм ослаблен из-за тяжелых хронических заболеваний. В этом случае в защите от вируса может оказаться брешь, несмотря на наличие антител и клеточного иммунитета;
- слабая иммунная система. Это пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры после трансплантации органов, онкологические больные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артирит, системная красная волчанка и другие). А также пациенты с другими болезнями, получающие терапию, которая угнетает иммунитет — сюда относится, в том числе, лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими препаратами;
- даже вакцина не дает полной защиты от коронавируса, напомнил иммунолог. По словам Крючкова, главное преимущество препарата — предотвращение тяжелых осложнений до 3-6 месяцев. После этого периода защита от инфекции может снизиться на 60%. "Чем дальше от эпизода первого заражения, тем слабее защита организма, даже при положительном результате анализов на антитела", — заключил врач;
- существуют разные типы антител. Например, нейтрализующие защищают от новых заражений, но составляют относительно небольшую долю в общем уровне антител. "Чтобы точнее всего узнать об уровне протективности, нужны специальные тест-системы на антитела к RBD-домену," — отметил иммунолог.
- заражение новыми мутациями коронавируса. В пример Крючков привел "британский" штамм, который уже дошел до России. "Скорее всего, для иммунитета мутировавший штамм не будет совершенно незнакомым врагом, но снижение эффективности защиты в той или иной мере у переболевших либо вакцинированных людей все-таки исключать нельзя" — отметил Крючков.
https://1prime.ru/health/20210114/832804173.html