МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию Российской Федерации и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", — говорится в сообщении.

На сегодня в России привиться от COVID-19 можно только вакциной "Спутник V", созданной Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.