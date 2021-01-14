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Росздравнадзор: применение незарегистрированных вакцин в России запрещено
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Применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково, сообщает РИА Новости со ссылкой... ПРАЙМ, 14.01.2021
вакцины, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Применение вакцин от COVID-19, не зарегистрированных в РФ, запрещено, в том числе и на территории международного медицинского кластера в Сколково, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила "Эху Москвы", что в израильской клинике Hadassah в Москве можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке.
"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию Российской Федерации и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера", — говорится в сообщении.
На сегодня в России привиться от COVID-19 можно только вакциной "Спутник V", созданной Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вскоре также станет доступной "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и Роспотребнадзора.