МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Ученые провели анализ 52 исследований из разных стран и обнаружили, что кальцификация брюшной аорты или коронарных артерий повышает риск как остановки сердца, так и инсульта. Исследование также показало, что чем больше минерала в аорте, тем больше опасность. Авторы отмечают, что за этим особенно важно следить людям с хроническими заболеваниями почек. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В статье также отмечается, что факторы, способствующие кальцификации артерий, включают плохое питание, малоподвижный образ жизни, курение и генетику. Профессор Джош Льюис, ведущий автор исследования, надеется, что это открытие поможет большому количеству людей осознать собственный риск сердечного приступа или инсульта. "Ранняя диагностика поможет спасти десятки тысяч жизней в год" — заметил он.

Профессор Льюис также напомнил, что "сердечные заболевания часто являются молчаливыми убийцами. Многие люди не знают, что они находятся в группе риска или не обращают внимания на ранние предупреждающие признаки, такие как кальцификация брюшной аорты или коронарных артерий. Однако если врачи смогут замечать это на ранней стадии, они смогут вмешаться и остановить прогрессирование заболевания".

Ученые подчеркнули, что обнаружить кальцификацию аорты или артерий стало достаточно легко в наши дни. Благодаря неинвазивным инструментам визуализации, таким как компьютерная томография, врачи могут быстро и просто получать детальные изображения органов и тканей.