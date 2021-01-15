МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. К марту число погибших от коронавируса в мире может составить 5 миллионов, считают китайские исследователи, представившие свой прогноз о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году. Об этом пишет издание South China Morning Post, ссылаясь на исследование группы специалистов из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Народно-освободительной армии Китая и научно-исследовательских институтов общественного здравоохранения.

Ученые предупредили, что глобальные последствия пандемии коронавируса в наступившем году могут быть хуже, чем в 2020 году. Они считают, что к началу марта число погибших в мире от COVID-19 может вырасти до 5 миллионов — это с чуть менее 2 миллионов на данный момент. "Развитие пандемии трудно предвидеть, но численная оценка с помощью моделирования может предоставить некоторую полезную информацию", — отметил профессор Сюй. Иммунолог назвал пять условий для повторного заражения коронавирусом

Он рассказал, что, несмотря на то, что Китай в значительной степени взял под контроль COVID-19, многие страны все еще сталкиваются с широко распространенными вспышками, отчасти вызванными мутировавшими штаммами. Более того, ученый говорит, что есть все основания полагать, что некоторые из мутаций возникли в сообществах, где коллективный иммунитет уже был установлен.

В исследовании упоминается, что во всем мире зарегистрировано более 92 миллионов случаев заболевания, но в начале марта это число может вырасти до 170 миллионов, при этом, по оценке китайских экспертов, больше всего пострадают Соединенные Штаты.

Согласно прогнозам китайских ученых, при самом худшем сценарии число случаев заболевания в США может достигнуть 32 миллионов, или около 20% от общемирового числа. Следующими наиболее пострадавшими будут Индия, Бразилия и Россия — 15,5, 15 и 6 миллионов случаев соответственно.

Исследователи не предоставили оценку возможного числа погибших в этих четырех странах, отмечает South China Morning Post.

При лучшем раскладе — здесь имеется в виду тот случай, когда правительства принимают эффективные меры, люди подчиняются таким правилам, как социальное дистанцирование и ношение масок, а также вступают в силу масштабные программы вакцинации — к началу марта от COVID-19 умрут еще 300 тысяч человек.

В исследовании также подчеркивается, что "для достижения наилучшего сценария США необходимо будет сохранить около 26 миллионов случаев заражения, или не более 3 миллионов новых случаев инфицирования за прошедшие недели". Только на прошлой неделе в США зарегистрировано более 1,7 миллиона случаев. ВОЗ предсказывает еще более тяжелый год пандемии COVID-19

Исследователь из Института Пастера в Шанхае, который изучает COVID-19, но не участвовал в исследовании, уверен, что если 5 миллионов человек умрут к марту, это может привести к коллапсу глобальной системы здравоохранения. "Люди будут массово умирать, когда не смогут получить даже самую элементарную помощь в больницах", — отметил он на условиях анонимности.

Лучшее оружие Китая против пандемии — сдерживание, однако, по мнению профессора Сюй и его коллеги, растет количество научных данных, которые показывают, что вирус SARS-CoV-2 развивается по тому же сценарию, что и грипп. По их словам, если вирусу удастся адаптироваться к человеческому телу так же, как и к вирусу гриппа, он может скрываться среди населения и появляться снова каждый сезон. И многие люди, являющиеся носителями вируса, не проявляли никаких симптомов и жили нормальной жизнью. Тем не менее, специалисты отметили, что пока не совсем ясно, как долго стратегия сдерживания Китая будет оставаться эффективной.

Хотя некоторые страны, в том числе США и Великобритания, запустили программы массовой вакцинации, исследователи призвали Пекин подождать. Они утверждали, что по мере мутации вируса антитела, вырабатываемые вакцинами, могут использоваться мутировавшими штаммами в качестве приманки, чтобы обмануть иммунную систему человека и легче проникнуть в клетки-хозяева, что еще больше усугубит болезнь.

"В районах, где мало или совсем нет заболевших, нет необходимости проводить широкомасштабную вакцинацию", — заявили они, добавив, что Китаю следует внимательно следить за побочными эффектами различных вакцин за рубежом, прежде чем делать прививки всему населению.

Помимо этого, ученые считают, что китайское правительство и военные должны создать общенациональную сеть тестирования и отслеживания контактов с использованием больших данных и искусственного интеллекта. По их словам, национальным испытательным центрам необходимо будет проверять до одного миллиона человек в день, чтобы прервать цепочку передачи инфекции.

Китаю также необходимо будет создать крупномасштабные объекты для дезинфекции грузов из-за границы, в то время как все животные, включая домашних, должны будут постоянно контролироваться, чтобы не допустить, чтобы они стали носителями вируса.

По словам ученых, появление новых инфекционных заболеваний "может стать новой нормой".