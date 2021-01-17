МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Врач и телевизионный ведущий Александр Мясников назвал принципы лечения новой коронавирусной инфекции в домашних условиях, об этом он написал в своем Telegram-канале. Онищенко оценил идею включить вакцинацию в трудовой договор

Врач отметил, что сейчас существует "стена абсолютного непонимания" тактики лечения COVID-19 без госпитализации. Он считает, что заболевание коронавирусом, как и любым острым респираторным заболеванием (ОРЗ), проходит самостоятельно и требует только вспомогательных средств.

Мясников подчеркнул, что врачам бывает трудно отказаться от искушения назначить "хоть что-то", когда пациент каждый день звонит и говорит: "Мне плохо, у меня температура, у меня слабость, у меня все болит, что мне делать?".

Однако, отметил эксперт, необходимо проявить твердость.

"Напуганный пациент требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед, при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны!" — пишет врач.

В частности, для лечения коронавирусной инфекции необходимы:

покой,



легкое, но калорийное питание,

обильное питье,



жаропонижающие — в случае повышенной температуры.

Мясников призвал набраться терпения, чтобы увидеть улучшения в течении болезни.

Что касается дополнительных средств, то Мясников посоветовал принимать витамины и микроэлементы. В частности, цинк, интерферон гамма в виде в капель в нос. Но не стоит покупать последний препарат в ампулах для внутривенного введения, которые используются для лечения тяжелых вирусных пневмоний.