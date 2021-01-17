МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова в интервью "Российской газете" зявила о малоизученных осложнениях после COVID-19. Мясников заявил о "стене абсолютного непонимания" лечения COVID дома

Неврологические осложнения у заразившихся коронавирусной инфекцией могут появиться в острый период инфицирования либо позднее, через какое-то время после выздоровления.

Медик напомнила, что при коронавирусе могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой (ЦНС). В частности, шанс получить инсульт при инфицировании выше: примерно на 6%.

"Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания", — пояснила она.

Затронув вопрос быстрого развития деменции из-за COVID-19, эксперт отметила, что хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться несколькими симптомами, а именно:

возбуждением,



судорогами с утратой сознания,

наоборот- сонливостью и апатией.



Причина — мозг не получает необходимый объем кислорода.

Фомина-Чертоусова добавила, что из-за коронавируса в группе риска находятся не только пожилые люди, но и из числа молодых пациентов, так как инфекция может протекать без пневмонии, и человек не понимает, что заболел.

"А потом у него могут онеметь кисти рук и стопы ног", — добавляет она.