МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации вакцин от коронавируса, в частности речь идет об американо-немецком препарате от Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на французскую газету Le Monde. В Норвегии скончались 23 человека, сделавшие прививку от вакциной Pfizer

По данным издания, при утверждении вакцины были проблемы. Например, были проинспектированы не все производственные площадки, отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин: они могли не соответствовать тем, что применялись во время клинических испытаний. Вакцина, однако, было одобрена.

Тем не менее газета отмечает, что ЕАЛС утвердило вакцину 21 декабря 2020 года — на три недели позже, чем Великобритания, и на две позднее, чем США. Это говорит о том, что агентству все-таки потребовалось некоторое время, чтобы дать "зеленый свет" на использование вакцины.

Ранее стало известно, что Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу. Снижение поставок было объяснено модернизацией производственных мощностей. При этом сообщалось, что в Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной от Pfizer. Однако их смерть могла быть не связана напрямую с вакциной.