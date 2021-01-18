МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о периоде заразности больных новой коронавирусной инфекцией.

Как пишет "Российская газета", чтобы бы заразным, человек должен распространять живой вирус. По мнению Вуйнович, большинство заболевших COVID-19 заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов. Она отметила, что у тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме, период заразности может длиться дольше.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан говорил о том, что успешной борьбе с пандемией коронавируса мешает распространение в социальных сетях недостоверной информации, а также конспирологические теории о COVID-19.