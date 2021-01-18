МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время не выработалось единой позиции по тому, будет ли нынешний 2021 год более спокойным с точки зрения пандемии коронавируса, или наоборот, более тяжелым по заболеваемости. В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович, в организации уверены, что пандемия не закончится и вирус никуда не денется.

На вопрос о том, когда же в России стоит ожидать спада заболеваемости, Вуйнович ответила:

"Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится все ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, как, например, Российская Федерация".

При этом она добавила о необходимости помнить, что, хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не в силах решить всех проблем.

Кризис, вызванный коронавирусом, продолжается. Вуйнович отметила, что все еще необходимо предпринимать меры для предотвращения распространения вируса, а также для снижения числа смертей. То есть, продолжать практиковать:

физическое дистанцирование,



гигиену рук,



респираторный этикет,



самоизоляцию и карантин.



Именно эти меры, по словам представителя ВОЗ, обеспечивает безопасность россиян.