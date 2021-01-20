МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, поступили в Минздрав России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов. В ВОЗ предупредили о рекордном росте смертности от COVID

"В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук", — сказал Мурашко.

Он уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации.

"Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", — отметил министр.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.