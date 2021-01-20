МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Почти половина переболевших COVID-19 могут повторно заразиться штаммом, появившимся в ЮАР, из-за его способности проникать в организм, обходя иммунную систему. Об этом сообщили южноафриканские ученые, исследование которых по этой теме было опубликовано на портале препринтов medRxiv. Ученый рассказал, работает ли иммунитет к COVID-19 против нового штамма

Ученые рассказали о том, что мутация в определенной части спайкового белка делает штамм способным избегать антител. Исследование показало, что 48% образцов крови людей, перенесших коронавирус, не показали иммунного ответа на новую мутацию.

Профессор Пенни Мур, руководитель группы ученых, пояснила, что иммунная реакция на новые штаммы зависит от количества антител в организме. Чем их больше, тем меньше риск заболеть повторно. Однако, по ее мнению, устойчивый иммунитет формируется у людей, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

При этом многие вирусологи опасаются за действие вакцин: по их словам, если частицы нового штамма вируса не окажутся чувствительны к существующим и разрабатываемым препаратам, то через какое-то время людей придется вакцинировать снова.

Ранее главный эпидемиолог страны Салим Абдулу Карим заявил, что южноафриканский штамм коронавируса является более агрессивным и заразным. "Он легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится", — отметил эксперт.