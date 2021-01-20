МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Полностью избавиться от коронавируса есть шанс, если 90% популяции обладает иммунитетом. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на интервью доктора медицинских наук, директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессора Сергея Балахонова. Эпидемиолог рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19

Он объяснил, что коллективный иммунитет складывается из постинфекционного, полученного в результате заражения, и вакцинального, сформировавшегося после иммунизации. "Чтобы цепочка заражений прервалась, иммунитетом к коронавирусу должно обладать 65-70% популяции, а еще лучше — до 90%", — пояснил Балахонов. При этом в последнем случае речь может идти о полном избавлении от патогена, поскольку он не может существовать вне восприимчивого организма.

По словам профессора, иммунитет после вакцинации будет "более стойкий и выраженный, чем после болезни". "Это связано с тем, что при инфекционном процессе ряд белков вируса подавляет ответные иммунные реакции человеческого организма и препятствуют формированию иммунитета. Вакцины же при этом содержат только очищенные иммуногенные компоненты, важные для нейтрализации SARS-CoV-2", — пояснил ученый.

Тем не менее, Балахонов крайне скептично оценил вероятность полного исчезновения COVID-19. Он считает, что в будущем коронавирус встанет в один ряд с гриппом. "Вакцинация позволила снизить летальность и предотвратить осложнения от гриппа, в итоге его циркуляция стала сезонной, а штаммы прогнозируемыми. Однако вакцинация и формирование естественного иммунитета к коронавирусу вкупе с осознанным поведением людей позволят снизить напряженность ситуации" — подвел итог профессор.