МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 633 952 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,59%. В России могут начать выдачу COVID-сертификатов для выезда за рубеж

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 152 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2452 (11,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по числу новых случаев COVID-19 — 3347, в Москве — 2452, сообщили в оперштабе. При этом пока Петербург не сообщал о каких-либо проблемах с коечным фондом. Накануне городские власти говорили, что более 20% коек, развернутых в больницах Петербурга под COVID-19 и пневмонии, свободны. Согласно материалам межведомственного совета, количество коек, развернутых под COVID-19 и пневмонии — 12 488, из них свободны 3087 (24,7%). Это количество превышает требуемые Минздравом РФ 20% свободного коечного фонда.

"Распределение по субъектам: 1 Санкт-Петербург — 3347, 2 Москва — 2452, 3 Московская область — 994", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 в Еврейской автономной области — 10, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 6. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали на Алтае и в Туве — 0,2%. В ВОЗ предупредили о рекордном росте смертности от COVID

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай, Республика Тыва — 0,2%, 2. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Еврейская автономная область — 0,3%, 3. Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область — 0,4%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ подтверждены 597 смертей с COVID-19, в частности в Санкт-Петербурге — 72, в Москве — 65, в Подмосковье — 37. Общее число смертей в Москве выросло до 12690. Всего за время пандемии в стране умерли 67220 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе.

Выписаны 25 290 человек после COVID-19, за все время — 3 027 316, из них 4 770 человек в Москве, 2 855 — Санкт-Петербурге, 1 301 — в Подмосковье.