МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Власти Италии готовят иски против американской компании Pfizer за несоблюдение сроков поставок вакцины от коронавируса, разработанной совместно с германской BioNTech. Об этом сообщает Rai News 24 со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу. Вакцина от COVID-19 взвинтила спрос на сухой лед

По данным СМИ, Pfizer 18 января в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок на 29%, а это может негативно сказаться на всей кампании по вакцинации населения, начатой в Италии 27 декабря 2020 года.

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что американская компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.

Отметим, что вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которую используют в Италии. Также в эту страну налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Сейчас в Италии пришел срок второй дозы для первых привитых из числа медперсонала и пациентов домов престарелых.

Всего Италия с населением 60 миллионов человек заказала более 200 миллионов доз вакцины от шести производителей. Один из них — шведско-британская компания AstraZeneca.