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Италия собирается подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин
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Власти Италии готовят иски против американской компании Pfizer за несоблюдение сроков поставок вакцины от коронавируса, разработанной совместно с германской BioNTech. Об этом... ПРАЙМ, 20.01.2021
pfizer, biontech, вакцина, италия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Власти Италии готовят иски против американской компании Pfizer за несоблюдение сроков поставок вакцины от коронавируса, разработанной совместно с германской BioNTech. Об этом сообщает Rai News 24 со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу.
По данным СМИ, Pfizer 18 января в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок на 29%, а это может негативно сказаться на всей кампании по вакцинации населения, начатой в Италии 27 декабря 2020 года.
Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что американская компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.
Отметим, что вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которую используют в Италии. Также в эту страну налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Сейчас в Италии пришел срок второй дозы для первых привитых из числа медперсонала и пациентов домов престарелых.
Всего Италия с населением 60 миллионов человек заказала более 200 миллионов доз вакцины от шести производителей. Один из них — шведско-британская компания AstraZeneca.