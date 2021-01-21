МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 21 887, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 655 839 случаев заболевания. Темп прироста 0,6%. Ученые назвали препарат, способный подавить COVID-19 за двое суток

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 887 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2363 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3 458, Санкт-Петербурге — 3 112, Подмосковье — 1 092, сообщили в оперштабе. Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Еврейской автономной области — 15, Ненецком автономном округе — 3, Чукотском автономном округе — 2.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 3 458, 2. Санкт-Петербург — 3 112, 3. Московская область — 1 092", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве — 0,2%. Темп прироста в 0,4% зафиксирован в Москве, на Алтае, в Адыгее, Ингушетии, Томской области, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Марий Эл, Кемеровской области.

За сутки в России подтверждены 612 смертей с COVID-19, за все время умерли 67 832 человека с заболеванием. В Санкт-Петербурге скончались 79 человек, в Москве — 69, в Подмосковье — 39. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 12 759, ообщили в оперативном штабе.

"За последние сутки подтверждено 612 смертей… За весь период по России умерло 67 832 человека", — говорится в сообщении.

Выписаны 26 902 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 5220, в Санкт-Петербурге — 4194, в Подмосковье — 1250. За все время были выписаны по выздоровлении 3 054 218 человека.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 26 902 человека… За весь период выписаны по выздоровлении по России — 3 054 218", — говорится в сообщении.